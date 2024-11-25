Минобороны России получило новые истребители-бомбардировщики Су-34

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 получило российское оборонное ведомство - их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает Ростех.
Отмечено, что самолеты прошли необходимые испытания и отправились к местам несения службы.
«Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», - приводятся слова первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова.
Также в сообщении говорится, что все авиазаводы Ростеха, исполняющие гособоронзаказ, не снижают темпов производства. Идет постоянное совершенствование производственных процессов, которые обеспечивают ускорение темпов выпуска техники.
Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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