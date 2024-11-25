Минобороны России получило новые истребители-бомбардировщики Су-34

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 получило российское оборонное ведомство - их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает Ростех.

Отмечено, что самолеты прошли необходимые испытания и отправились к местам несения службы.

«Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», - приводятся слова первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова.

Также в сообщении говорится, что все авиазаводы Ростеха, исполняющие гособоронзаказ, не снижают темпов производства. Идет постоянное совершенствование производственных процессов, которые обеспечивают ускорение темпов выпуска техники.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.