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Минобороны России получило новые истребители-бомбардировщики Су-34

Новые серийные самолеты прошли необходимые испытания и отправились к местам несения службы.
2024-11-25 12:22:18
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 получило российское оборонное ведомство - их передала Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщает Ростех.

Отмечено, что самолеты прошли необходимые испытания и отправились к местам несения службы. 

«Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения», - приводятся слова первого заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова. 

Также в сообщении говорится, что все авиазаводы Ростеха, исполняющие гособоронзаказ, не снижают темпов производства. Идет постоянное совершенствование производственных процессов, которые обеспечивают ускорение темпов выпуска техники. 

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #истребители-бомбардировщики
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