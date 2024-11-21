Цивилева посетила форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений»

После реабилитации в войска возвращаются 96% раненых военных. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Замглавы оборонного ведомства участвует в работе международного форума, посвященного лечению огнестрельных ран. Анна Цивилева отметила, что с начала СВО существенно снизились сроки оказания медицинской помощи.

«Военными хирургами в содружестве с их гражданскими коллегами проводится колоссальная, в том числе и научно-практическая работа, которая направлена на создание новых, не имеющих аналогов в мире лечения таких ранений на стыке хирургии, биоинженерии, новых медицинских материалов, а также создание отечественных медицинских изделий, не уступающих по своим характеристикам аналогам в мире», - сказала Цивилева.

Форум в Москве собрал около 5 000 специалистов. Участники встречи обсуждают как первую помощь на поле боя, так и высокотехнологичную, которую оказывают уже в госпиталях. Передовые разработки можно увидеть на выставке, развернутой в рамках форума.

Ранее Цивилева проинспектировала медучреждения Минобороны РФ в Сочи. Замминистра обороны заслушала доклады и лично проверила лечебную базу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.