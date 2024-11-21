FPV-дрон уничтожил минометный расчет ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации поделилось видео с уничтожением FPV-дроном минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области.

В описании к кадрам сказано, что замаскированную позицию минометного расчета выявила разведка. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона разведчиков группировки войск "Север"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны показало кадры поражения техники противника на Курском направлении. Ее поразили с помощью FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.