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МО РФ сообщило об уничтожении восьми баллистических ракет средствами ПВО

Кроме этого, были сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.
2024-11-25 14:14:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении в воздухе восьми баллистических ракет противника за сутки. Это сделали расчеты средств противовоздушной обороны. 

Кроме этого, сообщается, что средства ПВО уничтожили еще шесть авиабомб JDAM американского производства. Также в воздухе были ликвидированы 45 беспилотников самолетного типа. 

Еще ВС РФ нанесли огневое поражение объектам в украинском тылу. Удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, а также объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы, используя орудие самоходки «Акация», поразили минометный расчет ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Баллистические ракеты #уничтожение #средства пво #СВО
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