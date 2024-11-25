МО РФ сообщило об уничтожении восьми баллистических ракет средствами ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении в воздухе восьми баллистических ракет противника за сутки. Это сделали расчеты средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, сообщается, что средства ПВО уничтожили еще шесть авиабомб JDAM американского производства. Также в воздухе были ликвидированы 45 беспилотников самолетного типа.

Еще ВС РФ нанесли огневое поражение объектам в украинском тылу. Удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, а также объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы, используя орудие самоходки «Акация», поразили минометный расчет ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.