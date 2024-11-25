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Артиллеристы поразили минометный расчет ВСУ в Запорожской области

Российские артиллеристы точными попаданиями уничтожили минометный расчет неприятеля, скрывавшийся в жилых застройках. В результате были уничтожены личный состав ВСУ, средства связи и миномет противника.
2024-11-25 11:39:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы «Акация» мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил замаскированный минометный расчет ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

Артиллеристы вели огонь в темное время суток по противнику, который скрывался в жилых застройках. В результате были уничтожены живая сила ВСУ, средства связи и миномет.

«Отработали, как всегда, идеально, быстро, моментально, четко. В основном работаем по блиндажам, живой силе, то есть миномет, пехота, БМП. Бывает, по танкам работаем и иногда работаем по артиллерийским орудиям. Несколько раз был Leopard, пушка, "три семерки" и самоходное орудие», - рассказал командир орудия с позывным Кошмар.

Огонь корректировался с помощью дронов, также камеры беспилотников зафиксировали результаты попаданий. Нанеся удар, расчет сменил позицию и спрятал самоходку, чтобы не попасть под огонь противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Акация #СВО
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