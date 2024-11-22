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Российские военные за ночь перехватили 23 украинских беспилотника

Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.
2024-11-22 07:28:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника. Больше всего аппаратов сбили в Брянской области. Там уничтожили 12 БПЛА.

В Калужской области перехватили девять беспилотников. Два дрона сбили в Курской области.

В МО РФ отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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