Российские военные за ночь перехватили 23 украинских беспилотника

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотника. Больше всего аппаратов сбили в Брянской области. Там уничтожили 12 БПЛА.

В Калужской области перехватили девять беспилотников. Два дрона сбили в Курской области.

В МО РФ отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.