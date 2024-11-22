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В МО РФ обсудили межведомственное взаимодействие в интересах обороны

Конференция прошла на базе Национального центра управления обороной России.
2024-11-22 17:50:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны России прошла юбилейная, X Межведомственная научно-практическая конференция «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства». Встреча состоялась на базе Национального центра управления обороной РФ.

«Сегодня на конференции мы будем говорить о новых тенденциях развития системы межведомственного взаимодействия, обсудим перспективные направления нашей совместной работы, внедрение современных технологий информационного обмена, наращивание технологического потенциала в оборонной сфере, трансфер двойных технологий», - сказал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Замглавы российского оборонного ведомства отметил консолидацию госинститутов и общества, которая происходит, несмотря на оказываемое на Россию давление. Евкуров указал на рост роли межведомственной работы федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления. Он отметил, что межведомственный механизм активно задействован в решении государственных задач, в частности, для проработки вопросов, связанных с проведением спецоперации. Замминистра напомнил о созданном при кабинете министров Координационном совете и межведомственной рабочей группе по реализации инфраструктурных проектов.

«Доказали свою востребованность Координационный совет Министерства обороны и созданный на площадке Национального центра управления обороной Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию», - добавил замминистра.

В конференции участвовали представители власти, научно-исследовательских организаций, учебных заведений, предприятий отечественной оборонки, общественники и предприниматели.

Ранее сообщалось, что 200 новобранцев приняли военную присягу в спортивных ротах Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Торжественная церемония прошла в Москве на базе крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. В ней принял участие Евкуров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #МО РФ
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