Российские военнослужащие продолжают улучшать позиции по всей линии боевого соприкосновения. На Торецком направлении работает военкор «Звезды» Игорь Лапик, который увидел работу операторов дронов.

Новгородское, переименованное в Нью-Йорк киевским режимом, встречает съемочную группу черными глазницами домов и следами тяжелых боев. Населенный пункт освобожден в конце лета. Сейчас группировка «Юг» отсюда ведет наступление на Торецк. Продвижение пехоты поддерживают операторы БПЛА 56-го батальона спецназначения 51-й армии.

Наш коптер с устройством сброса быстро находит цель. Пара гранат поражают пехоту противника. Затем операторы начинают методично закидывать блиндажи боевиков. Сейчас наши операторы БПЛА работают по принципу «карусели» - когда один дрон отработал и возвращается обратно, второй уже готовится к взлету. И такие рейсы на вражеские позиции в день один расчет делает до 40 раз.

«Буквально скидывали, по позициям попали, склад БК был, два хлопка вообще. Там чудо такое было, я думаю, они были счастливы там», - рассказал старший разведчик-сапер с позывным Шахтер.

До передовой отсюда рукой подать. Где угодно можно наткнуться на противопехотную мину «Лепесток». Прилеты снарядов вражеской артиллерии и полеты дронов-камикадзе здесь в порядке вещей. При нас националисты поразили зажигательным снарядом жилой дом, в котором, по информации, еще оставались мирные граждане.

«Они мирных жителей загоняют в подвалы, не дают им выйти, живой щит. Знают, что мы знаем, что там мирные жители, бомбить особо не будем, и их квартиры используют как огневые точки», - поделился заместитель командира группы с позывным Пегас.

Из этого окна отчетливо виден дым сражений, где российские воины сейчас куют нашу победу. В домах есть много уцелевших квартир, где вещи и мебель остались невредимыми и все напоминает о мирной жизни. Когда все завершится, хозяева, уехавшие из Нью-Йорка, смогут вернуться уже в Новгородское, чтобы вписать себя в новую историю освобожденного Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.