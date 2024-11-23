Артиллеристы «Днепра» показали, как вводят в заблуждение боевиков ВСУ

В Херсонской области артиллеристы группировки «Днепр» одновременно работают с нескольких направлений. Это связано с необходимостью запутать украинских боевиков.

В одном из прибрежных поселков расчет орудия «Мста-Б» уничтожил позицию минометного расчета. Противник прятался в полуразрушенном доме, а огонь вел из пристройки, по которой и ударило российское орудие.

Небольшая корректировка после выстрела - и уже второй снаряд ложится точно в цель. Дом, который боевики ВСУ использовали как временное укрытие, уничтожен. Неподалеку разведка обнаружила место запуска дронов-камикадзе. Операторы работали издалека, очевидно, используя сеть ретрансляторов. Но и туда российские «Гиацинты» без проблем «дотягиваются».

Командир орудия с позывным Рязан показал последствия недавней артиллерийской дуэли. «Гиацинт» прикрывал огнем нашу пехоту на берегу реки, но украинский беспилотник атаковал расчет прямо во время работы.

Беспилотники наравне с артиллерией остаются одной из главных угроз на Днепре, поэтому операторы БПЛА и места их базирования - цель не менее важная, чем бронетехника или орудия ВСУ. Однако приоритетом для расчетов «Гиацинтов» все же остается контрбатарейная борьба.