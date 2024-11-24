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ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ и цехам производства БПЛА

Также поражены живая сила и техника врага в 141 районе проведения СВО.
2024-11-24 12:24:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские Вооруженные силы нанесли удары  по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам, где производили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что удары нанесены Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российский войск. Также сообщается о поражении живой силы и техники врага в 141 районе проведения специальной военной операции.

Также Минобороны сообщает об уничтожении складов боеприпасов противника. Два склада уничтожены силам группировки войск «Юг», еще один - «западной» группировкой.

Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на земле. Кроме того, поражена и инфраструктура военных аэродромов врага. Позже ведомство опубликовало кадры поражения вражеского самолета - для удара использовался комплекс «Искандер».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #аэродром #поражение
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