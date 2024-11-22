Зенитчики заметили ослабление в обстрелах ВСУ из-за сокращения поставок

Поставки снаряжения и вооружения ВСУ снижаются и противник стал заметно слабее. В этом убедились бойцы группировки войск «Восток» из Бурятии. Работают они на зенитно-ракетном комплексе «Бук-M3» и уничтожают все высокоскоростные вражеские цели.

«Работаем по ним давно, уже делаем это как семечки щелкаем. То есть никаких проблем с этим нет. Сразу можно сказать, что у противника гораздо хуже стало с оснащением. Потому что работать приходится гораздо реже, чем было до этого», рассказал заместитель командира батареи с позывным Таганрог.

В сторону российских военнослужащих прилетают в том числе реактивные снаряды и ракеты западного образца. Все снаряды противника без особых проблем перехватывают наши зенитчики.

«Противник был шокирован когда узнал, что данный комплекс может работать не только по своим типовым целям, заявленным в тактико-технических характеристиках», - заявил командир расчета с позывным Дергач.

Расчеты этого подразделения много раз подвергались обстрелам на Южно-Донецком направлении. Солдаты приехали сюда в основном из Камчатки. Все постоянно поддерживают и прикрывают друг друга. Говорят, чем дольше они в зоне СВО, тем сильнее мотивация.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.