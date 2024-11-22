МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики заметили ослабление в обстрелах ВСУ из-за сокращения поставок

По словам военнослужащих, работать по целям противника на Южно-Донецком направлении приходится гораздо реже.
Валентин Матвиенко 2024-11-22 06:01:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поставки снаряжения и вооружения ВСУ снижаются и противник стал заметно слабее. В этом убедились бойцы группировки войск «Восток» из Бурятии. Работают они на зенитно-ракетном комплексе «Бук-M3» и уничтожают все высокоскоростные вражеские цели.

«Работаем по ним давно, уже делаем это как семечки щелкаем. То есть никаких проблем с этим нет. Сразу можно сказать, что у противника гораздо хуже стало с оснащением. Потому что работать приходится гораздо реже, чем было до этого», рассказал заместитель командира батареи с позывным Таганрог.

В сторону российских военнослужащих прилетают в том числе реактивные снаряды и ракеты западного образца. Все снаряды противника без особых проблем перехватывают наши зенитчики.

«Противник был шокирован когда узнал, что данный комплекс может работать не только по своим типовым целям, заявленным в тактико-технических характеристиках», - заявил командир расчета с позывным Дергач.

Расчеты этого подразделения много раз подвергались обстрелам на Южно-Донецком направлении. Солдаты приехали сюда в основном из Камчатки. Все постоянно поддерживают и прикрывают друг друга. Говорят, чем дольше они в зоне СВО, тем сильнее мотивация.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Бук-М3 #поставки вооружения #обстрелы всу #Южно-Донецкое направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 