Нахимовцам показали мультфильм о строителях атомных подлодок

В Санкт-Петербурге в Нахимовском военно-морском училище и Президентской библиотеке показали мультипликационный сериал о предприятии «Севмаш», атомном подводном кораблестроении и Военно-морском флоте России - «Путешествие Севы и Маши». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Мультсериал посвящен 85-летию «Севмаша», которое будет отмечаться 21 декабря. На данном судостроительном комплексе осуществляется строительство атомных подводных лодок для российского флота.

Сериал посмотрели 550 нахимовцев. Показ был проведен при поддержке Главного командования ВМФ РФ. О проекте высоко отозвался главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Его обращение к авторам проекта зачитали на показе.

«Многие из ребят станут корабельными инженерами ВМФ или корабелами верфей, увидев эту прекрасную анимационную работу», - сказано в приветственном слове.

Главные герои мультфильма - брат и сестра Сева и Маша. Они путешествуют во времени и узнают об истории развития верфи - от ее основания на месте Николо-Корельского монастыря до строительства завода-гиганта и создания мощного атомного подводного флота России.

«Путешествие Севы и Маши» передали фонду Главного командования ВМФ. Также сериал получат учебные учреждения и музеи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.