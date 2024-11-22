МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нахимовцам показали мультфильм о строителях атомных подлодок

Зрителями судостроительного мультсериала стали 550 юных нахимовцев.
2024-11-22 11:18:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Санкт-Петербурге в Нахимовском военно-морском училище и Президентской библиотеке показали мультипликационный сериал о предприятии «Севмаш», атомном подводном кораблестроении и Военно-морском флоте России - «Путешествие Севы и Маши». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Мультсериал посвящен 85-летию «Севмаша», которое будет отмечаться 21 декабря. На данном судостроительном комплексе осуществляется строительство атомных подводных лодок для российского флота.

Сериал посмотрели 550 нахимовцев. Показ был проведен при поддержке Главного командования ВМФ РФ. О проекте высоко отозвался главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Его обращение к авторам проекта зачитали на показе.

«Многие из ребят станут корабельными инженерами ВМФ или корабелами верфей, увидев эту прекрасную анимационную работу», - сказано в приветственном слове.

Главные герои мультфильма - брат и сестра Сева и Маша. Они путешествуют во времени и узнают об истории развития верфи - от ее основания на месте Николо-Корельского монастыря до строительства завода-гиганта и создания мощного атомного подводного флота России.

«Путешествие Севы и Маши» передали фонду Главного командования ВМФ. Также сериал получат учебные учреждения и музеи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #подлодки #Севмаш #Нахимовцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 