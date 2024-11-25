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Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт управляемой ракетой

Удар по вражеским укреплениям наносился в приграничном районе Курской области.
2024-11-25 18:39:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта ВСУ в курском приграничье. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ, применив управляемую ракету. 

Уточняется, что Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Экипаж оказывал поддержку подразделениям сухопутных войск.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты производился по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение цели. 

Ранее сообщалось, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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