Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинский опорный пункт управляемой ракетой

Минобороны России сообщает об уничтожении опорного пункта ВСУ в курском приграничье. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ, применив управляемую ракету.

Уточняется, что Ми-28НМ действовал в составе смешанной тактической группы. Экипаж оказывал поддержку подразделениям сухопутных войск.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты производился по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. Он же и подтвердил уничтожение цели.

Ранее сообщалось, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.