Оператор «Ланцета» сжег PzH-2000 противника в Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удар по украинской самоходной артиллерийской установке (САУ) PzH-2000 в Курской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Министерство обороны России продемонстрировало на видео последствия точного попадания беспилотника-камикадзе.

На кадрах объективного контроля, снятых с помощью беспилотника, видно, как «Ланцет» летит на технику, спрятанную среди деревьев. В момент удара происходит детонация, затем в воздух поднимаются клубы серого дыма.

В описании к видео сказано, что обнаружить самоходку удалось средствами воздушной разведки. В ведомстве заявили, что в результате прямого попадания обнаруженная цель была успешно поражена.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.