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Замкомвзвода рассказал, как остановил колонну ВСУ, подбив первую машину

Благодаря действиям заместителя командира взвода Николая Бабина наша артиллерия отработала в квадрате, где находилась бронетехника противника.
2024-11-22 13:03:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель командира взвода Николай Бабин, получивший награду из рук министра обороны России Андрея Белоусова, рассказал, как удалось остановить колонну бронетехники ВСУ, подбив первую машину.

«Приостановили движение колонны украинской бронетехники, подбив первую машину, тем самым дав возможность нашей артиллерии в этом квадрате отработать как следует. Это работа, конечно, общая. У нас расчет работает. Плюс опять же это командование сработало, вовремя команды поступали. Все налажено было, отработали как надо», - поделился Бабин.

Ранее сообщалось, что глава российского оборонного ведомства вручил награды отличившимся бойцам группировки войск «Север». Минобороны показало кадры с церемонии. Награждение состоялось в рамках визита Белоусова в пункт управления группировки.

Также министру показали вооружение, поставляемое Киеву странами НАТО в рамках военной помощи. Были представлены беспилотники, средства связи и стрелковое вооружение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Север #СВО
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