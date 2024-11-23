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Минобороны показало кадры освобождения Новодмитровки

Населенный пункт был освобожден в ходе боевой работы подразделений группировки «Центр».
2024-11-23 11:45:31
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. На видео - боевая работа военнослужащих группировки войск «Центр».

В окрестностях населенного пункта военнослужащие группировки уничтожали противника в лесополосах, применяя обходные маневры. При этом бойцы находились под плотным огнем артиллерии и ударных дронов.

Российские штурмовики заходили с разных сторон, чтобы зачистить и закрепиться на бывших позициях ВСУ. Корректировку движения групп осуществляли операторы разведывательных дронов.  

Военнослужащие, благодаря слаженным действиям и храбрости, зачистили населенный пункт от боевиков противника. В городе был установлен российский триколор.

Об освобождении Новодмитровки Министерство обороны сообщило 22 ноября. Также военнослужащие группировки «Центр», продвигая в глубину обороны противника, освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку и Ильинку.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #новодмитровка
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