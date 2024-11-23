Минобороны показало кадры освобождения Новодмитровки

Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. На видео - боевая работа военнослужащих группировки войск «Центр».

В окрестностях населенного пункта военнослужащие группировки уничтожали противника в лесополосах, применяя обходные маневры. При этом бойцы находились под плотным огнем артиллерии и ударных дронов.

Российские штурмовики заходили с разных сторон, чтобы зачистить и закрепиться на бывших позициях ВСУ. Корректировку движения групп осуществляли операторы разведывательных дронов.

Военнослужащие, благодаря слаженным действиям и храбрости, зачистили населенный пункт от боевиков противника. В городе был установлен российский триколор.

Об освобождении Новодмитровки Министерство обороны сообщило 22 ноября. Также военнослужащие группировки «Центр», продвигая в глубину обороны противника, освободили Ленинское, Новоалексеевку, Новоселидовку и Ильинку.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов