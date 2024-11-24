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МО РФ: враг потерял более 260 боевиков в курском приграничье

Также ВСУ потеряли танк и боевую бронированную машину.
2024-11-24 13:25:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили за сутки более 260 украинских боевиков в курском приграничье. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также противника потерял один танк, одну бронированную боевую машину, миномет и пять автомобилей. Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям 14 бригад ВСУ. В это время авиация и артиллерия ударила по живой силе и техника врага в районах 25 населенных пунктов.

За все время боевых действий противник потерял уже более 35 310 боевиков. Уничтожены 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 1022 автомобиля.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Потери
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