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Оператор FPV-дрона уничтожил бронемашину ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по боевой бронированной машине боевиков ВСУ.
2024-11-25 16:25:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

FPV-дрон поразил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об уничтожении вражеской техники сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесистой местности в Харьковской области», - говорится в сообщении.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на машину. Цель была уничтожена.

Ведомство продемонстрировало видео поражения техники противника. На кадрах показано, что видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в технику, запись видео прерывается.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении операторами FPV-дронов украинских беспилотников сбросами с сетью и показало кадры боевой работы. На записи видно, как к БПЛА ВСУ подлетает российский дрон и сбрасывает сеть с кевларовым волокном. Вражеский дрон запутывается в сетке и падает вниз.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #СВО #FPV-дроны
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