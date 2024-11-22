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ВСУ потеряли 150 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении

Кроме этого, российским войскам удалось уничтожить четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и два миномета.
2024-11-22 14:10:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о потерях, понесенных ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Противник потерял 150 боевиков. 

Российские войска нанесли неприятелю потери и в технике, а также в вооружении. Утверждается, что враг лишился четырех автомобилей, одного орудия полевой артиллерии и двух минометов. 

МО РФ отметило, что Вооруженные силы России продолжают громить неприятеля на территории Курской области. Так, за эти сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли огневое поражение формированиям 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Викторовка, Леонидовка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Новоивановка. 

Ранее сообщалось, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #группировка "север" #Курское направление
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