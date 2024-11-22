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Белоусов вручил награды отличившимся бойцам группировки войск «Север»

Церемония прошла в рамках визита главы оборонного ведомства в пункт управления группировки.
2024-11-22 10:09:53
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Север», проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды из рук министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщает российское оборонное ведомство и публикует кадры с церемонии.

Награждение состоялось в рамках визита главы Минобороны в пункт управления группировки. Командование доложило Белоусову о текущей обстановке, действиях ВСУ, а также обеспечении российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.

Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин в ходе своего доклада проинформировал министра о выполнении боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников.

Также Белоусову показали вооружение, поставляемое Киеву странами НАТО в рамках военной помощи. Были представлены беспилотники, средства связи и стрелковое вооружение.

Ранее Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр». На пункте управления группировки министр заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий неприятеля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Север #Белоусов
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