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«Звезда» показала тренировки танкистов в густом тумане Ленобласти

Видимость - менее 100 метров, но механики-водители все равно уверенно передвигаются по трассе танкодрома.
Роман Закурдаев 2024-11-21 14:44:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ленинградской области - сильный туман. Но это не помешало провести тренировки механиков-водителей российских танков. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. 

«Шестикилометровую трассу танкодрома окутал густой туман. Видимость - меньше 100 метров, но это не является какой-то дополнительной сложностью. За время подготовки механики-водители досконально изучили маршрут», - прокомментировал корреспондент прямо из танковой башни. 

На полигоне экипажи должны преодолеть колейный мост, минно-взрывные заграждения, крутые подъемы и спуски с противотанковым рвом. И все это на время.

Корреспондент пообщался с командиром танка Т-90М «Прорыв» с позывным Карат. Он сообщил, что водить танк должен уметь каждый член экипажа, а не только мехвод, потому что во время боя могут случиться разные ситуации, требующие подменить механика-водителя здесь и сейчас. 

Ранее сообщалось, что танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #подготовка #танки #т-90м #танкисты #Ленобласть
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