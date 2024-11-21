«Звезда» показала тренировки танкистов в густом тумане Ленобласти

В Ленинградской области - сильный туман. Но это не помешало провести тренировки механиков-водителей российских танков. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«Шестикилометровую трассу танкодрома окутал густой туман. Видимость - меньше 100 метров, но это не является какой-то дополнительной сложностью. За время подготовки механики-водители досконально изучили маршрут», - прокомментировал корреспондент прямо из танковой башни.

На полигоне экипажи должны преодолеть колейный мост, минно-взрывные заграждения, крутые подъемы и спуски с противотанковым рвом. И все это на время.



Корреспондент пообщался с командиром танка Т-90М «Прорыв» с позывным Карат. Он сообщил, что водить танк должен уметь каждый член экипажа, а не только мехвод, потому что во время боя могут случиться разные ситуации, требующие подменить механика-водителя здесь и сейчас.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.