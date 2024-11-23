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ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на земле

Также нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов врага.
2024-11-23 12:07:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска уничтожили на земле истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также сообщается о поражении инфраструктуры военных аэродромов противника. За сутки силами оперативно-тактической авиации, ударными БПЛА и артиллерией поражена жива сила и техника врага в 149 районах проведения специальной военной операции.

В это время средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, восемь снарядов РСЗО HIMARS и 59 бесплотнииков.

В оборонном ведомстве отметили, что за все время проведения спецоперации российские войска уничтожили уже 649 самолетов украинских войск.

Ранее об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сентябре. В тот же день были сбиты два Су-27 воздушных сил Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #МиГ-29 #истребитель
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