МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военные в зоне СВО записали видеопоздравление с Днем матери

Бойцы пожелали матерям здоровья, терпения и неиссякаемой энергии.
2024-11-24 10:23:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Участники специальной операции записали видеопоздравление с Днем матери, который сегодня отмечают в России. В своем обращении бойцы отметили, что этот праздник является самым добрым, ласковым и наполненным наиболее теплыми воспоминаниями.

«Ваша любовь, забота - главная опора в нашем деле. Благодаря вашему воспитанию мы можем с гордостью и честью отстаивать интересы нашей Родины. Спасибо вам за все, ждите нас. Мы вернемся с Победой», - говорят солдаты.

Военнослужащие пожелали российским матерям здоровья, терпения и неиссякаемой энергии, а также пообещали скоро вернуться домой.

«Пусть ваша жизнь будет такой же прекрасной и насыщенной, как осенний пейзаж, наполненный золотыми и красными красками. Мы вас любим и ценим! С любовью и уважением, ваши дети», - добавили бойцы.

Напомним, в России День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 ноября. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #поздравление #День матери #СВО #мо фр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 