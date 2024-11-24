Российские военные в зоне СВО записали видеопоздравление с Днем матери

Участники специальной операции записали видеопоздравление с Днем матери, который сегодня отмечают в России. В своем обращении бойцы отметили, что этот праздник является самым добрым, ласковым и наполненным наиболее теплыми воспоминаниями.

«Ваша любовь, забота - главная опора в нашем деле. Благодаря вашему воспитанию мы можем с гордостью и честью отстаивать интересы нашей Родины. Спасибо вам за все, ждите нас. Мы вернемся с Победой», - говорят солдаты.

Военнослужащие пожелали российским матерям здоровья, терпения и неиссякаемой энергии, а также пообещали скоро вернуться домой.

«Пусть ваша жизнь будет такой же прекрасной и насыщенной, как осенний пейзаж, наполненный золотыми и красными красками. Мы вас любим и ценим! С любовью и уважением, ваши дети», - добавили бойцы.

Напомним, в России День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24 ноября.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.