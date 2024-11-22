Расчет «Урагана» рассказал, сколько раз за сутки они меняют позицию

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожают врага в районе Великой Новоселки в ДНР. По технике и опорным пунктам ВСУ эффективно работают расчеты РСЗО «Ураган». Менять позиции приходится постоянно. За установками охотятся операторы дронов противника.

Боевой расчет РСЗО из Бурятии участвовал в освобождении Шахтерского, Урожайного, Ясной Поляны и Новоукраинки.

«Когда идет наступление, работаем полным комплектом. Когда отдельные цели, то делаем пристрелочный и, соответственно, большую часть поражаем», - рассказал командир боевой машины с позывным Тихий.

После пуска ракет, реактивная струя в атмосфере оставляет след, который видно издалека. Этим пользуется противник, чтобы выследит нашу артиллерию. После залпов, проводится быстрая смена позиции расчета «Урагана». Точки выбранные для стрельбы могут меняться до десяти раз в сутки.

При отходе военнослужащие стараются не попасть под удары беспилотников, а их тут много. Многое зависит от мастерства механика-водителя. Ведь его основная задача в этот момент - убрать технику из зоны поражения. А это, в свою очередь, значит сохранить и машину, и экипаж.

Несмотря на все эти трудности, военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают выбивать ВСУ из населенных пунктов Южнодонецкого направления.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.