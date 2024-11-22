МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Урагана» рассказал, сколько раз за сутки они меняют позицию

По словам военнослужащих, после стрельб приходится постоянно менять позиции, чтобы не попасть под удары дронов ВСУ. За сутки артиллеристы могут поменять точки для стрельбы до десяти раз.
Валентин Матвиенко 2024-11-22 01:47:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожают врага в районе Великой Новоселки в ДНР. По технике и опорным пунктам ВСУ эффективно работают расчеты РСЗО «Ураган». Менять позиции приходится постоянно. За установками охотятся операторы дронов противника.

Боевой расчет РСЗО из Бурятии участвовал в освобождении Шахтерского, Урожайного, Ясной Поляны и Новоукраинки.

«Когда идет наступление, работаем полным комплектом. Когда отдельные цели, то делаем пристрелочный и, соответственно, большую часть поражаем», - рассказал командир боевой машины с позывным Тихий.

После пуска ракет, реактивная струя в атмосфере оставляет след, который видно издалека. Этим пользуется противник, чтобы выследит нашу артиллерию. После залпов, проводится быстрая смена позиции расчета «Урагана». Точки выбранные для стрельбы могут меняться до десяти раз в сутки.

При отходе военнослужащие стараются не попасть под удары беспилотников, а их тут много. Многое зависит от мастерства механика-водителя. Ведь его основная задача в этот момент - убрать технику из зоны поражения. А это, в свою очередь, значит сохранить и машину, и экипаж.

Несмотря на все эти трудности, военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают выбивать ВСУ из населенных пунктов Южнодонецкого направления.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #РСЗО «Ураган» #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 