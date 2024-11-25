Бойцы БАРСа отточили навыки владения оружием на полигоне в Крыму

На полигоне в Крыму подготовку проходят бойцы добровольческого отряда БАРС. Наш корреспондент Виктория Косогляденко побывала на тренировке.

Военнослужащие оттачивают навыки стрельбы по мишеням. Слышен громкий выстрел, тут же звонкий рикошет от попадания пули по железной мишени. По этим звукам сразу понятно, что стреляют бойцы метко.

В ходе тренировки военнослужащие также поражают летающие мишени. Стрельба ведется по тарелочкам на полигоне, чтобы уметь сбивать на подлете беспилотники.

Командир стрелкового подразделения в 2014 году удерживал блокпосты на случай вторжения в Крым сторонников Майдана. Сейчас с товарищами также готов встать на защиту полуострова.

«Крым для режима Зеленского взять - это скорее, наверное, даже пиар-ход, чем какая-то реальная ситуация, потому что они пытались высаживаться, снимать тикток-блоги», - рассказывает командир стрелкового батальона добровольческого отряда «БАРС-Крым» Сергей Здрелюк.

БАРС объединил людей разных профессий - педагоги, строители, медики, руководители. Практикующий психолог Арсен, прежде чем разобраться в военном деле, исследовал психологию противника. Некоторые факты его просто шокировали.

«Надо понимать, что вот на территории Украины - бывшей, не бывшей, не важно - использовались такие программы, как заместительная терапия. То есть это конкретно людей травили наркотиками на государственном уровне, поэтому говорить об их адекватности очень сложно, плюс они попадают под постоянное влияние такой психологической информационной войны, людям очень сильно промывают мозги. Соответственно, они, конечно, находятся в стрессовом состоянии», - рассказал участник отряда «БАРС-Крым» Арсен.

Сейчас батальоны добровольческого отряда БАРС полностью укомплектованы. Но желающие стать частью армейского резерва страны приходят еще и еще. В Крыму обучают всех, в деле инструкторы с боевым опытом из зоны специальной военной операции. Серьезные и суровые, они становятся мягче, только когда занятия заканчиваются, и просят через телевизор передать весточку домой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.