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ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки на Курском направлении

Минобороны России сообщило, что пятеро военнослужащих противника на этом направлении сдались в плен.
2024-11-21 13:51:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщило о том, что неприятель потерял более 150 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении.

Также российское оборонное ведомство отметило, что пять боевиков сдались в плен. 

Минобороны России отметило, что всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 540 военнослужащих. Потери в технике составили 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 других боевых бронированных машин, 988 автомобилей. 

Что же до артиллерии, то бои на Курском направлении обошлись врагу в 296 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО. Также враг лишился 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ и 27 единиц инженерной и другой техники. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #противник #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
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