ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки на Курском направлении

МО РФ сообщило о том, что неприятель потерял более 150 боевиков за сутки боевых действий на Курском направлении.

Также российское оборонное ведомство отметило, что пять боевиков сдались в плен.

Минобороны России отметило, что всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 540 военнослужащих. Потери в технике составили 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1 190 других боевых бронированных машин, 988 автомобилей.

Что же до артиллерии, то бои на Курском направлении обошлись врагу в 296 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО. Также враг лишился 13 пусковых установок ЗРК, семи транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ и 27 единиц инженерной и другой техники.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удары по украинским войскам в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.