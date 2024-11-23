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МО РФ: потери ВСУ в курском приграничье превысили 35 тысяч человек

За сутки киевский режим потерял до 360 боевиков.
2024-11-23 13:33:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики потеряли в курском приграничье до 360 боевиков за сутки. Общее число потерь за все время боевых действий составило более 35 050 человек. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также российские войска за сутки уничтожили две боевые машины пехоты западного производства: Marder из ФРГ и CV-90 из Швеции. Уничтожены две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции РЭБ.

Всего в курском приграничье враг потерял уже 215 танков, 149 боевых машин пехоты и 1 192 боевых машин пехоты. Операция по уничтожению боевиков ВСУ, вторгшихся в российский регион, продолжается.

Ранее Минобороны сообщило о завершении операции по уничтожению блокированной у Ольговской рощи группировки ВСУ. О блокировании группировки сообщалось 17 ноября - враг предпринимал безуспешные попытки прорваться из образовавшегося котла.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #Потери
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