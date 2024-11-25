Операторы БПЛА группировки «Юг» обезвредили сбросами с сетью дроны ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» обезвреживают украинские беспилотники сбросами с сетью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России и показали кадры с боевой работой.

На записи показано, что видит управляющий БПЛА оператор в режиме реального времени. К украинскому беспилотнику сверху подлетает FPV-дрон и сбрасывает сеть с кевларовым волокном. Дрон ВСУ запутывается в сетке и падает вниз.

Затем производится перезарядка контейнера с сеткой и пороховым зарядом. Данная технологическая операция занимает пару минут, после чего дрон снова готов к применению.

Кроме того, операторы FPV-дронов уничтожают боевую технику и живую силу противника. Ранее Минобороны показало кадры с уничтожением минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по позиции противника.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.