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Операторы БПЛА группировки «Юг» обезвредили сбросами с сетью дроны ВСУ

Дроны с сетями спешно применяются для обезвреживания вражеских ударных и разведывательных БПЛА, отметили в МО РФ.
2024-11-25 12:09:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» обезвреживают украинские беспилотники сбросами с сетью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России и показали кадры с боевой работой.

На записи показано, что видит управляющий БПЛА оператор в режиме реального времени. К украинскому беспилотнику сверху подлетает FPV-дрон и сбрасывает сеть с кевларовым волокном. Дрон ВСУ запутывается в сетке и падает вниз.

Затем производится перезарядка контейнера с сеткой и пороховым зарядом. Данная технологическая операция занимает пару минут, после чего дрон снова готов к применению.

Кроме того, операторы FPV-дронов уничтожают боевую технику и живую силу противника. Ранее Минобороны показало кадры с уничтожением минометного расчета одного из подразделений ВСУ в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по позиции противника.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #СВО #FPV-дроны
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