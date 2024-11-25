Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении.

Кроме этого, удалось уничтожить неприятельский танк и три боевые машины пехоты. В число последних входят Marder германского производства и Bradley - американского.

Российские военные уничтожили и вражеский бронетранспортер Fuchs, поставленный киевскому режиму из Германии, а также четыре другие боевые бронированные машины. Российское оборонное ведомство добавило, что противник потерял еще и пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и миномет.

Ранее десантники Вооруженных сил России показали охоту FPV-дронами на боевиков в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.