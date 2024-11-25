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ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Еще удалось уничтожить украинский танк, а также три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре боевые бронированные машины.
2024-11-25 16:33:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих за сутки боев на Курском направлении. 

Кроме этого, удалось уничтожить неприятельский танк и три боевые машины пехоты. В число последних входят Marder германского производства и Bradley - американского. 

Российские военные уничтожили и вражеский бронетранспортер Fuchs, поставленный киевскому режиму из Германии, а также четыре другие боевые бронированные машины. Российское оборонное ведомство добавило, что противник потерял еще и пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и миномет. 

Ранее десантники Вооруженных сил России показали охоту FPV-дронами на боевиков в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #потери ВСУ #Украинские боевики #Курское направление
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