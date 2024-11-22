Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил с инспекцией пункт управления группировки войск «Север». В ходе рабочего совещания глава ведомства заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника.

Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил о выполнении боевых задач на операционных направлениях группировки, а также сообщил об особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности.

Также Белоусову представили вооружение производства стран НАТО, которое применяет противник. Среди образцов - беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.

На одном из полигонов группировки войск «Север» глава оборонного ведомства проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений. Белоусов поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.