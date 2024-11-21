Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе двух крылатых ракет Storm Shadow британского производства.

Кроме этого, наши зенитчики уничтожили шесть реактивных снарядов системы HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также отмечено, что наступающие подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Дальнее на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что танковые экипажи из состава группировки «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.