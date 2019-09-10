Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил одно из старейших предприятий по производству подводного оружия

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко 10 сентября посетил один из старейших оборонных концернов страны «Морское подводное оружие - Гидроприбор». Он проверил, как на предприятии выполняют государственный заказ.

«Гидроприбор» занимается разработкой современного вооружения для Военно-Морского Флота. Во время визита Криворучко побывал в заводских цехах и познакомился с процессом производства торпед, мин и подводных роботов.

Ранее замминистра посетил завод «Севмаш» в Северодвинске. По словам Криворучко, до конца 2024 года ВМФ получит от этого предприятия 11 новейших подводных лодок.