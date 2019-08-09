Российские морские пехотинцы установили рекорд про прохождению тропы выживания на АрМИ-2019

Российская команда морских пехотинцев на полигоне Хмелевка в Калининградской области показала абсолютно рекордный результат по прохождению тропы выживания на конкурсе «Морской десант» в ходе АрМИ-2019. Наши военные преодолели полосу препятствий за 25 минут 6 секунд. Это лучшее время за всю историю проведения Армейских Игр.

В шестой день соревнований участникам предстояло пробежать четыре с половиной километра по пересеченной местности. По пути они преодолевали заборы, абордажные сетки, водяные рвы и непроходимые переплетения колючей проволоки.

Ключевым этапом соревнований является огневой рубеж. За каждый промах и любые другие нарушения там присуждаются штрафные очки.

Корреспондент «Звезды» на протяжении всей дистанции поддерживал наших бойцов и вместе с ними дошел до финиша.

«Последние метры всегда самые тяжелые и физически, и морально. Силы на исходе, ноги вязнут в песке и еще одно испытание - раненый боец, которого нужно вынести из-под огня», - передал с полигона Максим Румянцев.

Однако российская команда справилась с испытанием на отлично.