Подлодка «Волхов» вернулась в пункт базирования после выполнения боевых задач

Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования в городе Владивосток после выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Экипаж "Волхова" выполнял задачи в море порядка 40 суток, преодолев в подводном положении более 2 000 морских миль. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что отличившимся в ходе выполнения боевых задач членам экипажа вручили заслуженные награды и грамоты. Кроме того, военнослужащих встречали сослуживцы, ветераны, родные и близкие.

Напомним, «Волхов» является второй подлодкой в серии из шести проекта 636.3, строящихся для ТОФ. Их особенность заключается в оптимальном сочетании акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.