Минобороны России сообщило об окончании Пасхального перемирия

МО РФ объявило об окончании Пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции.

«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», - говорится в сообщении.

В Минобороны России отметили, что за все действия режима прекращения огня, который был объявлен с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, было зафиксировано порядка 4 900 его нарушений со стороны вооруженных формирований Украины.

При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло, что в целом интенсивность ведения огня и боевых действий неприятелем по всей линии фронта была существенно снижена.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.