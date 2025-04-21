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Минобороны России сообщило об окончании Пасхального перемирия

Российские войска продолжили проведение специальной военной операции, отметили в МО РФ.
2025-04-21 10:17:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

МО РФ объявило об окончании Пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции. 

«С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции», - говорится в сообщении. 

В Минобороны России отметили, что за все действия режима прекращения огня, который был объявлен с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, было зафиксировано порядка 4 900 его нарушений со стороны вооруженных формирований Украины

При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло, что в целом интенсивность ведения огня и боевых действий неприятелем по всей линии фронта была существенно снижена. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.   

#армия #режим прекращения огня #СВО #пасхальное перемирие
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