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МО РФ: российские войска строго соблюдали Пасхальное перемирие

Режим прекращения огня длился с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, отметили в Минобороны России.
2025-04-21 10:16:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что российские войска в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня в период Пасхального перемирия (с 19 по 21 апреля). Однако ВСУ, вопреки договоренностям, продолжили атаки, совершив 4 900 нарушений, включая обстрелы гражданских объектов и военных позиций.

По данным российского оборонного ведомства, противник наносил удары по приграничным районам Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыму, а также населенным пунктам ДНР (Сухая Балка, Богатырь, Перше Травня и др.).

ВСУ совершили 1 404 артиллерийских обстрела из РСЗО, минометов, нанесли 3 316 ударов квадрокоптерами по позициям ВС РФ. Наши силы ПВО сбили 90 дронов самолетного типа, восемь из которых вне зоны СВО. Также ВС РФ отразили шесть попыток штурмовых атак противника. В МО РФ добавили, что украинская сторона атаковала 25 опорных пунктов российской армии и 51 населенный пункт.

В Минобороны добавили, что в дневное время интенсивность огня со стороны ВСУ снижалась, ночью возобновлялась. С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.

Пасхальное перемирие действовало с 18.00 субботы, 19 апреля, до конца воскресенья, 20 апреля. О нем было объявлено в ходе встречи Верховного главнокомандующего с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Пасха #ВСУ #перемирие #СВО
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