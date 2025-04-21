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ВС РФ зафиксировали 4 900 нарушений Пасхального перемирия со стороны ВСУ

Российские войска строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, подчеркнули в МО РФ.
2025-04-21 10:18:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Противник нарушил Пасхальное перемирие порядка 4 900 раз, заявили в Минобороны России. 

«Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск», - говорится в сообщении. 

Украинские боевики предприняли шесть попыток атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше Травня, Белогоровка и Тарасовка (ДНР), а также в районе населенного пункта Олешня в Курской области. Все они были отражены. 

Неприятель применил 90 беспилотников самолетного типа, включая восемь вне зоны специальной военной операции. Все они были уничтожены российскими средствами ПВО. Помимо этого, враг совершил 1 404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов и нанес 3 316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших подразделений. 

Помимо этого, противник совершил 19 обстрелов и 49 ударов FPV-дронами, а также 16 сбросов боеприпасов с дронов по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей во время режима прекращения огня. 

В МО РФ напомнили, что режим прекращения огня длился с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Российские военнослужащие, в отличие от противника, строго соблюдали перемирие и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в ведомстве. При этом было отмечено, что в целом интенсивность огня со стороны врага снизилась по всей линии фронта. 

Пасхальное перемирие завершено. Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #перемирие #режим прекращения огня #СВО #пасхальное перемирие
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