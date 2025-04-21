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Штурмовики группировки «Центр» отработали захват вражеских опорников

Через несколько недель ежедневных тренировок и мотострелки 90-й гвардейской танковой дивизии отправятся на передовую Красноармейского направления.
Варвара Шрадер 2025-04-21 11:52:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На одном из полигонов прошли интенсивные тренировки штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Занятия, в которых приняли участие мотострелки 90-й гвардейской танковой дивизии, прошли в условиях, максимально приближенных к боевым - огонь с нескольких сторон, работа дронов с боевыми сбросами, преодоление водных преград и автоматчики-инструкторы с боевыми патронами. Наш корреспондент Варвара Шрадер побывала на месте тренировок.

Отработка каждого шага проходит под контролем опытных бойцов. Командиры уделяют внимание каждой мелочи - от передвижения по открытой местности и лесополосам до работы с бронетехникой, багги и стрелковым оружием.

«Штурмовики всегда на переднем крае. Учим стрелковому бою, метанию гранат, РПГ, ПКМ», - рассказал командир роты Борис Томилов.

Борис - доброволец с боевым опытом, прошедший Авдеевку, Новоселовку Первую и Украинск. Сначала - рядовой, затем - командир взвода, теперь - командир роты и инструктор. За время подготовки бойцы должны освоить тактику ведения боя, научиться оказанию первой помощи, проработать навыки скрытного передвижения и маскировки, укрепить психологическую устойчивость.

После нескольких недель ежедневных тренировок мотострелки отправятся на передовую. Там, на Красноармейском направлении, идут тяжелые бои за каждый метр земли. Украинские силы цепляются за позиции, но бойцы группировки «Центр» готовы к настоящей работе. Ведь за их плечами не только оружие, но и прочная подготовка, поддержка командиров и вера в победу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурмовики #тренировка
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