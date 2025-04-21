Минобороны России сообщило о том, что наши войска в Курской области продолжили уничтожение украинских боевиков начиная с 00.00 21 апреля.



Режим прекращения огня в честь праздника Пасхи продолжался с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Российские войска соблюдали его неукоснительно. Они оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

После завершения Пасхального перемирия российские войска нанесли врагу потери до 50 боевиков. Также неприятель лишился боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, двух автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Ранее, еще до объявления режима прекращения огня, российское оборонное ведомство сообщало, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разнес в клочья украинский опорный пункт в курском приграничье. Летчики использовали авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.