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ВС РФ продолжили уничтожение боевиков в Курской области после перемирия

Российские войска в Курской области оставались на позициях с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля.
2025-04-21 12:41:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что наши войска в Курской области продолжили уничтожение украинских боевиков начиная с 00.00 21 апреля. 

Режим прекращения огня в честь праздника Пасхи продолжался с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Российские войска соблюдали его неукоснительно. Они оставались на ранее занятых рубежах и позициях. 

После завершения Пасхального перемирия российские войска нанесли врагу потери до 50 боевиков. Также неприятель лишился боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, двух автомобилей и трех артиллерийских орудий. 

Ранее, еще до объявления режима прекращения огня, российское оборонное ведомство сообщало, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разнес в клочья украинский опорный пункт в курском приграничье. Летчики использовали авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #режим прекращения огня #приграничье #пасхальное перемирие
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