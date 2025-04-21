МО РФ: противник снизил интенсивность огня во время Пасхального перемирия

Украинские боевики в целом снизили интенсивность ведения огня и боевых действий в дневное время в период Пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах», - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Уточняется, что всего ВСУ нарушили режим перемирия 4 900 раз. Из них 1 404 артобстрела, в том числе из РСЗО и минометов, а также нанесено 3 316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск. Кроме того, по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в этот же период боевики совершили 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА.

Ранее в Минобороны России сообщали о прекращении Пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.