«Морской десант»: в чем секрет успеха россиян на АрМИ-2019

Морские пехотинцы из России стали лучшими на первом этапе конкурса «Морской десант». Он прошел в Калининградской области в рамках Международных армейских игр. Генеральный директор Фонда спецназа ВДВ Виктор Колыгин объяснил секрет успеха российской команды.

«Результаты победы и прочее - это когда повседневная боевая подготовка. Не может быть натаскивания. Такого не может быть, никогда не сделаешь. Это только следствие целенаправленной боевой подготовки. И вот это результат победы наших ребят. Я им рад», - рассказал он.

На первом этапе конкурса «Морской десант» военнослужащие прошли полосу препятствий в 1200 метров. Судьи учитывали не только скорость выполнения задач, но и допущенные ошибки.

Всего в конкурсе предусмотрено три этапа. Второй ждет команды 8 августа. Им предстоит пройти тропу выживания. Маршрут длиной 4,2 километра включает в себя марш-бросок с преодолением препятствий, стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов и выполнение нормативов.