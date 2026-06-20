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Осьмаков принял участие в церемонии выпуска офицеров-ракетчиков из Академии РВСН

Воспитанникам училища вручили золотые медали и дипломы с отличием.
20-06-2026 15:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Василий Осьмаков принял участие в торжественной церемонии выпуска из Военной академии РВСН имени Петра Великого офицеров-ракетчиков. Кадрами поздравления воспитанников училища и вручения им золотых медалей и дипломов с отличием поделилось Минобороны Российской Федерации.

Как отметил военачальник в ходе своей речи, Академия РФСН внесла огромный вклад в развитие российской военной науки и технического образования, на сегодняшний день являясь одним из передовых центров МО.

«Современные ракетчики это специалисты не только по баллистике, но и по связи, цифровым технологиям, робототехнике. Академия активно включилась в работы и по современной беспилотной технике. Ряд инициативных разработок в этом направлении уже прошли успешную апробацию на СВО», - заявил Осьмаков.

Помимо поздравления выпускников, в ходе церемонии также состоялось вручение воинских званий офицерам, назначенным на вышестоящие воинские должности. Военнослужащим предстоит взять на себя задачи по дежурству на новейших ракетных комплексах стационарного и мобильного базирования, таких как «Ярс» и «Авангард».

В мероприятии также приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, руководство академии, ветераны Ракетных войск стратегического назначения.

Поступить же в военные вузы теперь можно через портал Госуслуг - специализированный раздел уже появился на сайте сервиса. К вступительным испытаниям допускаются граждане в возрасте до 24 лет, годные к военной службе и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора. 

Ранее заместитель министра обороны России Василий Осьмаков наградил военнослужащих, проходящих лечение в 1-м филиале госпиталя имени Бурденко. Он поздравил бойцов с Днем России, поблагодарил их за верность присяге и служение Родине и, конечно, пожелал скорейшего выздоровления.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #выпускники #награждение #ракетчики #Василий Осьмаков
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