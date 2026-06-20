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Командир Резвый: последняя трасса снабжения ВСУ у Константиновки взята под контроль

В Константиновке противник мало использует артиллерию и делает упор на дроны.
20-06-2026 15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

У ВСУ для снабжения осталась одна трасса, которая идет из Дружковки, но ее тоже контролируют российские военнослужащие. Вооруженные силы России берут город в клещи, а враг отступает, рассказал рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Резвый.

В начале штурма Константиновки враг отстреливался, сейчас, когда город уже в охвате, противник отступает и у него нет никаких вариантов, чтобы огрызаться, пояснил Резвый. Он хочет уйти из населенного пункта спокойно и оставить город.

«Уже все варианты для отхода у противника перерезаны, кроме трассы, которая идет из Дружковки, но и она контролируется нами. Мне подконтрольные орудия всегда смотрят в том направлении. Как только замечаем движение, то сразу аннулируем его и перерезаем путь к отступлению», - рассказал командир артдвизиона.

Он также отметил, что в начале украинские боевики пытались осуществлять вылазки на машинах, но теперь проводят в основном пешие переходы. Кроме того, в Константиновку ВСУ пытались перевозить необходимые ресурсы с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК), но у врага это не получается, так как российские войска их уничтожают.

«Личный состав они сюда не вводят, только выводят. И когда противник пытается выйти, мы их наблюдаем и сразу же открываем огонь либо из пушек, либо уже дронами добиваем точечно», - говорит Резвый.

Для борьбы с противником военные используют тактику «Изоляция». Во время нее три-четыре беспилотника контролируют определенный район и круглосуточно наблюдают за передвижением врага.

«Когда противник заходит, либо уходит, либо оператор БПЛА засекает его движение, то сразу поступает доклад мне или командиру полка. Мы сразу открываем огонь и поражаем противника», - рассказал военнослужащий.

По своему опыту он отметил, что ВСУ мало используют в Константиновке артиллерию, так как заканчиваются орудия, а своего производства у боевиков нет. Все, что им поставили, либо сломалось или вышло из строя. Поэтому враг делает ставку на дроны, так как беспилотники легко производить.

Штурмовики постоянно снабжают медикаментами и продуктами мирных жителей, которые ждут освобождения города.

«Ждут в подвалах, ждут в домах. И штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, постоянно продукты им приносят. Нас спрашивают: «Ребята, когда вы уже нас освободите?» Мы говорим, что осталось чуть-чуть», - сказал Резвый.

Также командир артиллерийского дивизиона рассказал, что по городу Дружковка тоже наносятся удары, а Краматорск противник полностью окапывает. На его территории он строит все виды сооружений, натягивает сети для защиты от российских дронов.

Материал подготовили Андрей Юдин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #спецоперация #артилерия #константиновка
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