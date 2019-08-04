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Делегации из 11 стран приняли участие в старте АрМИ в Китае

Татьяна Ляшко
12:36 04.08.2019
На полигоне Корла пройдут четыре конкурса Армейских игр: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Мастер-оружейник» для инженеров-артиллеристов, «Безопасная среда» для РХБЗ и «Суворовский натиск» для мотострелковых подразделений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На китайском полигоне Корла в разгаре состязания Армейских международных игр. Соревнования военной олимпиады, которые принимает КНР, стартовали сегодня. Борьба обещает быть напряженной, ведь здесь все зависит от мастерства участников и боевой техники команд.

Сегодня город Корла принимает делегации из 11 стран, включая российских военнослужащих. Здесь пройдут четыре конкурса Армейских игр: «Чистое небо» для подразделений ПВО, «Мастер-оружейник» для инженеров-артиллеристов, «Безопасная среда» для РХБЗ и «Суворовский натиск» для мотострелковых подразделений.

Один из этапов Игр проходит в пустыне Такла-Макан. В условиях сорокаградусной жары и на высоте 1500 метров над уровнем моря новейший бронеавтомобиль ПВО «Тайфун», который совсем недавно поступил в ВС РФ, демонстрирует свои лучшие качества. Здесь российская техника впервые, но ее экипаж готов покорить пески Китая. Соперник российского «Тайфуна» - китайский бронетранспортер. На нем будут передвигаться все участники соревнований.

«Главное для экипажей ПВО не скорость на трассе, а точность стрельбы. Отделение вооружено штатно. Это стрелковое оружие АК-12, пулемет "Корд" и, самое главное, переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С"», - объясняет капитан команды России на конкурсе «Чистое небо» Мурат Абдулазизов.

На Играх демонстрируется и китайский ПЗРК QW-2, который создан на базе российского переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» предыдущего поколения.

Войска РХБЗ в конкурсе «Безопасная среда» на полигоне Корла используют китайскую технику - машину радиационной, химической и биологической разведки.

В конкурсе «Суворовский натиск» наша команда участвует на своих БМП-2. Представляют ее курсанты Дальневосточного высшего военного командного училища.

«На стадионе пыль. Для техники это, конечно же, неудобно. Пыль, щебень забиваются между опорными катками и гусеницей. Что чревато сходом гусеницы, ну и механику-водителю, конечно, по трассе очень сложно. То есть он идет по наитию», - признается главный тренер команды России на конкурсе «Суворовский натиск» Дмитрий Соколов.

Остальные команды  на трассу «Суворовского натиска» выйдут на китайских Type-86 - почти точной копии российской БМП.

Также в равных условиях и участники конкурса «Мастер-оружейник», в котором китайское вооружение у всех. Все конкурсы, стартовавшие сегодня, будут идти без перерыва на выходные.

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