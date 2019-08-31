Десантники России, Египта и Белоруссии штурмуют захваченный «террористами» аэродром: кадры учений

В Рязанской области подводят итоги международных учений «Защитники дружбы». Десантники России, Белоруссии и Египта вместе уничтожили условных террористов. Сотни военнослужащих высадились на полигоне, который имитировал захваченный противником аэродром.

Совместные российско-белорусско-египетские учения впервые проходили в таком формате. Главная сложность маневров заключалась в координации спецподразделений, говорящих на разных языках.

«С первого раза получилось найти общий язык, и жестами буквально подсказывали друг другу и бок о бок выполнили поставленную перед нами задачу», - рассказывает командир десантно-штурмовой роты Алексей Осокин.

Первой десантируется разведка - десять египтян и 30 российских бойцов должны корректировать действия всех остальных подразделений. Как только местность разведана, в небе один за другим появляются тяжелые транспортные самолеты. Российские и белорусские десантники десантируются с Ил-76, а египтяне - со своего «Геркулеса». Первым высаживается батальон группы захвата плацдарма. И почти сразу начинается массовая выброска боевых машин десанта и основных сил объединенной ударной группы войск. Как только подразделения сгруппированы на земле, приходит время штурма захваченного «террористами» аэродрома.

Действия с земли поддерживают вертолеты. Отступающего «противника» преследует звено Ми-8АМТШ при поддержке ударных Ми-24.

Еще одна проверка на слаженность действий - тактический десант с вертолета. Египтяне и белорусы высаживаются и окружают группу условных террористов, которая прорвалась из окружения. А завершающий удар при поддержке бронетехники наносит российский десантный батальон.