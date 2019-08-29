Более 13 тысяч офицеров, окончивших вузы Минобороны России, пополнили Вооруженные Силы РФ

Более 13 тысяч офицеров, окончивших вузы Минобороны РФ, пополнили вооруженные силы в 2019 году, сообщил журналистам в четверг начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин.

«В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов - более 13 тысяч», - сказал Горемыкин.

Он отметил, что с прошлого года, после четырехлетнего перерыва, вузы Минобороны вышли на плановые параметры выпуска военных специалистов.

«В целом система подготовки военных кадров работает на плановом, сбалансированном уровне, позволяющем в полном объеме обеспечить потребность Вооруженных Сил России», - подчеркнул начальник Главного управления кадров.

Говоря об уровне подготовки выпускников, Горемыкин отметил, что всех их отличает высокая мотивация: по результатам государственной аттестации пятая часть выпускников получили оценку «отлично».

«Очень многое делается в вопросе социально-бытового обеспечения молодых офицеров. Все без исключения прибывшие в воинские части офицеры обеспечиваются служебными квартирами, общежитиями или нанимают жилье, оплата за которое им практически полностью компенсируется», - рассказал генерал.

По его словам, задача комплектования вооруженных сил высококвалифицированными кадрами «была и есть одна из приоритетных».