Дроноводы с «Суперкамом» помогли артиллерии уничтожить опорник врага

Видео работы наших бойцов показало Минобороны.
15-02-2026 05:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы группировки войск «Запад» с помощью беспилотного летательного аппарата Supercam S350 помогли артиллеристам на Краснолиманском направлении навестись и поразить находившийся в лесополосе опорный пункт боевиков ВСУ. Кадрами боевой работы военнослужащих ВС РФ поделились в Минобороны.

В ходе ведения воздушной разведки над территорией фронта, один из операторов БПЛА засек замаскированный «опорник» врага. При более детальной разведке обнаружилось, что в данной точке находятся замаскированные позиции и пункты наблюдения противника, в которых было замечено перемещение личного состава.

Командование 20-й гвардейской общевойсковой армии приняло решение нанести по вскрывшемуся лагерю врага артиллерийский удар. В результате, благодаря профессиональной и слаженной работе наших бойцов, все выявленные цели были уничтожены.

Беспилотник, работающий в паре с артиллерией, в реальном времени обеспечивает разведку позиций ВСУ и корректировку огня. «Суперкам» позволяет быстро выявлять цели и оперативно передавать данные на командный пункт.

БПЛА способен находиться в воздухе до 4,5 часа и передавать видеоизображение в режиме реального времени. За счет высоких тактико-технических характеристик он применяется круглосуточно для ведения воздушной разведки, выявления огневых точек противника, техники и пунктов управления беспилотниками.

Ранее Минобороны показало, как расчеты 130-миллиметровых буксируемых орудий М-46 44-го армейского корпуса группировки «Север» нанесли удары по минометным позициям и скоплениям личного состава ВСУ в Харьковской области. 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #артиллерия #дроны #Министерство обороны РФ #СВО #Суперкам #supercam #Дроноводы
