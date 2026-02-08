Российская армия продвигается на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения задач группировкой «Центр».

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», - сказал он.

По словам Герасимова, наиболее упорные бои идут в зоне группировки войск «Центр», ее силы развивают наступление на добропольском направлении. Также российские вооруженные силы зачищают Гришино в ДНР, ведут бои за взятие Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. ВС РФ успешно наступают в Константиновке.

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. За последнее время они взяли Поповку, Сидоровку и Чугуновку.

Группировка «Запад» освободила населенный пункт Глушковка в районе восточного берега реки Оскол, ведутся бои в районе Новоосиново. Военнослужащие группировки «Южная» продвигаются в направлении Славянска, а бойцы группировки «Днепр» продолжают наступать в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ.

«Вооруженные силы Украины несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить, - подчеркнул Герасимов.

В этих условиях ВСУ делают ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных летательных аппаратов. При этом подразделения объединенной группировки войск ВС России применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ заявлял, что российская армия расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Так, по его словам, в течение прошлого месяца группировкой войск «Север» было освобождено четыре населенных пункта.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

