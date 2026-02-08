Средства ПВО за ночь сбили 68 украинских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались применить дроны самолетного типа. Они были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Ставропольского и Краснодарского края, Республики Крым и Курской области, отметили в МО РФ.

Ранее Минобороны сообщало о сбитых 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 февраля. Большая часть из них была сбита над территорией крымского полуострова.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.