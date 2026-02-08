МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО за ночь сбили 68 украинских дронов над Россией

Украинские БПЛА были уничтожены над акваториями над территориями Краснодарского и Ставропольского крев, Республики Крым, Курской области, а также акваториями Азовского и Черного морей.
15-02-2026 07:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 14 февраля до 7:00 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ попытались применить дроны самолетного типа. Они были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Ставропольского и Краснодарского края, Республики Крым и Курской области, отметили в МО РФ.

Ранее Минобороны сообщало о сбитых 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 февраля. Большая часть из них была сбита над территорией крымского полуострова.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #уничтожение
