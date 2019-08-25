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Шойгу о «Спасской башне»: военная музыка всегда вдохновляла людей в дни испытаний

Василиса Морозова
00:15 25.08.2019
Военная музыка всегда вдохновляла людей в дни испытаний, имела силу художественного воздействия, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поприветствовал участников, гостей и зрителей XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня-2019», отметив, что военная музыка всегда вдохновляла людей в дни испытаний.

«Из года в год в самом сердце Москвы он собирает лучшие оркестровые и творческие коллективы со всего мира. Каждый из них обладает неповторимым национальным колоритом, вдохновляющей энергетикой и блестящим исполнительским мастерством», - отметил министр.

По его словам, такое мероприятие способствует творческому взаимообмену, укреплению дружбы и доверия между народами.

«Военная музыка всегда имела огромную силу художественного воздействия, она вдохновляла людей в дни испытаний и в мирное время, внушала им уверенность в завтрашнем дне», - добавил глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил важность сохранения и приумножения военной культуры и ее традиций. Министр поздравил участников, гостей и зрителей фестиваля и пожелал им благополучия, мира, добра и творческих успехов.

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